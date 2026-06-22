​Gil Semedo homenageia selecção nacional de futebol com lança nova versão de “Maria Júlia”

O cantor Gil Semedo lançou, no último domingo, 21, uma nova versão de "Maria Júlia", uma das canções mais emblemáticas de sua carreira, em homenagem à participação da selecção cabo-verdiana no mundial de 2026.

Segundo uma nota enviada, a nova versão foi disponibilizada nas plataformas digitais, no momento em que Cabo Verde cumpria a sua segunda exibição no Mundial, num fantástico jogo frente ao Uruguai, depois de ter espantado o mundo num jogo incrível frente à Espanha.

“Este foi um gesto espontâneo de celebração por parte do artista, que rapidamente começou a gerar entusiasmo entre fãs e seguidores”, explica.

Conforme a mesma fonte, a nova versão transforma o tema que atravessou gerações numa homenagem vibrante aos Tubarões Azuis e ao orgulho que a selecção tem despertado entre cabo-verdianos em todo o mundo.

“Com uma carreira de quase 35 anos, Gil Semedo sempre fez da música um espaço de celebração da identidade cabo-verdiana. Agora, numa altura de enorme entusiasmo nacional, o artista recupera o seu maior êxito para assinalar um momento que já entrou para a história do desporto do país”, sublinha.

Na mesma nota, Gil Semedo refere que “Maria Júlia” é uma música que pertence ao povo. “Fez parte da vida de várias gerações e senti que este era o momento certo para lhe dar uma nova energia, celebrando Cabo Verde e tudo aquilo que os Tubarões Azuis representam para nós”.

Lançada originalmente há mais de duas décadas, “Maria Júlia” tornou-se uma das canções mais reconhecidas da música lusófona, acompanhando festas, celebrações e encontros da diáspora cabo-verdiana em vários continentes.

Com “Maria Júlia Tubarón Azul”, Gil Semedo mantém a essência do tema original, acrescentando-lhe uma mensagem de união, esperança e orgulho nacional inspirada pela histórica presença de Cabo Verde na maior competição de futebol do mundo.

O lançamento surge poucas semanas após a edição do álbum “Caboswing: O Novo Capítulo”, projecto que marcou uma nova etapa na carreira do criador do Caboswing e que reuniu várias gerações de artistas e produtores da música lusófona.

Este continua a ser um ano particularmente significativo para Gil Semedo, que prepara também o grande concerto de celebração da sua carreira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no próximo dia 11 de Setembro.