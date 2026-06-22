​Primeira edição de FilmLab Cabo Verde com candidaturas abertas até 22 de Julho

A primeira edição do FilmLab Cabo Verde, que acontece entre 6 e 16 de Outubro de 2026, na Cidade da Praia, conta com candidaturas abertas a partir desta segunda-feira, 22. Serão seleccionadas até seis candidaturas.

O FilmLab Cabo Verde é um laboratório intensivo de desenvolvimento de projectos cinematográficos promovido pela Rede de Cinema e Audiovisual PALOP + TL, implementado pela Ekran Eventos em colaboração com o Kafuka - Festival de Cinema Africano 2026, e conta com o financiamento da Cooperação Portuguesa - Camões I.P. através do programa PROCERIS.

Durante o FilmLab, os participantes irão adquirir ferramentas práticas para a preparação de pitch, fundraising e distribuição de cinema, aprender estratégias de apresentação de projectos a nível internacional, e explorar modelos empreendedores de divulgação e exibição dos seus conteúdos.

Com o compromisso da Rede de Cinema e Audiovisual PALOP + TL com a igualdade de gênero e a valorização de vozes diversas, o FilmLab Cabo Verde privilegia, pelo menos 50%, candidaturas de mulheres e pessoas não-binárias, contribuindo para um setor audiovisual mais inclusivo e representativo.

Os projetos seleccionados terão ainda a oportunidade de ser escolhidos para integrar a Agência de Curtas-metragens PALOP, ampliando o seu alcance regional e internacional.

Segundo o regulamento, este programa dirige-se a jovens realizadores e profissionais do audiovisual dos PALOP + Timor-Leste, com especial foco em Cabo Verde, que estejam a desenvolver uma curta-metragem e pretendam fortalecer a sua visão autoral, preparar o seu projecto para mercados internacionais e consolidar competências em escrita, produção, pitch e distribuição.

O FilmLab Cabo Verde pretende desenvolver talentos emergentes do espaço PALOP+TL, reforçar a qualidade artística e a viabilidade dos projectos, criar pontes entre criadores e a indústria internacional e promover uma prática cinematográfica ética, inclusiva e sustentável e valorizar vozes diversas, com especial atenção a mulheres e pessoas não-binárias.

A edição de 2026 decorrerá presencialmente na Cidade da Praia, entre 6 e 16 de Outubro de 2026, com sessões de acompanhamento online após a residência.

Podem candidatar-se ao FilmLab Cabo Verde realizadores entre os 18 e os 35 anos; nacionais de países PALOP e Timor-Leste; residentes na ilha de Santiago.

“Caso não sejam recebidas propostas com qualidade que correspondam a todos os critérios dos beneficiários, o júri poderá seleccionar outros projectos candidatos”, explica.

Serão admitidos projectos de curta-metragem (ficção, não-ficção ou híbrido) com duração prevista mínima de 10 minutos e máxima de 30 minutos.

Podem candidatar-se projectos em qualquer fase: Desenvolvimento, Pré-produção, Produção, Pós-produção, Distribuição. Os projectos deverão abordar, preferencialmente, temáticas relacionadas com: direitos fundamentais, sustentabilidade ambiental e questões sociais relevantes.

O FilmLab Cabo Verde integra duas fases. A primeira fase terá residência presencial, durante 10 dias intensivos na Cidade da Praia, os participantes deverão trabalhar directamente com mentores/as internacionais; reforçam a escrita e estrutura do projecto; desenvolvem estratégias de produção e financiamento; trabalham técnicas de pitch; participam em sessões sobre distribuição e produção sustentável; e preparam uma apresentação final (Pitch Final).

Na segunda fase, haverá acompanhamento online. “Após a residência, os projectos beneficiam de sessões de follow-up; feedback especializado; orientação estratégica para desenvolvimento e circulação das obras”.