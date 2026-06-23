​Centro Cultural Português acolhe recital de piano de Helber Passos

O Centro Cultural Português, na Cidade da Praia, recebe esta quinta-feira, 25, o recital de piano de Helber Passos, de 11 anos de idade. Integrado no projecto “Notas de Infância, Acordes e Palcos de Futuro”, o recital de piano terá lugar às 19h00, e trata-se de uma iniciativa que celebra o talento infantil, a educação artística e o papel transformador da música na formação das novas gerações.

Segundo uma nota da Escola de Música Pentagrama, o recital pretende proporcionar ao público uma experiência cultural inspiradora, dando visibilidade ao percurso de uma criança que tem demonstrado dedicação, disciplina e paixão pela música.

A mesma fonte explica que este recital é o resultado de um percurso construído com empenho, aprendizagem e acompanhamento pedagógico, reflectindo a importância da educação artística no desenvolvimento pessoal, académico e social das crianças.

“Mais do que uma apresentação musical, o evento procura sensibilizar a sociedade para a importância de continuar a investir na formação artística e cultural, criando espaços onde as crianças possam descobrir, desenvolver e partilhar os seus talentos”, destaca.

O recital reunirá familiares, professores, músicos, agentes culturais, representantes institucionais e membros da comunidade, num momento de celebração da arte, da cultura e da infância.

“Com apenas 11 anos, Helber Passos representa o potencial que existe quando as crianças encontram oportunidades para desenvolver os seus talentos e expressar a sua criatividade”, relata.

A Escola de Música Pentagrama explica que a ligação de Helber Passos ao piano começou ainda na infância, quando recebeu dos pais, como presente de Natal, um pequeno brinquedo musical em formato de piano. O que parecia ser apenas um simples presente rapidamente revelou algo mais.

Com apenas 5 ou 6 anos, Helber passava horas a explorar as melodias do brinquedo, conseguindo memorizar e reproduzir todas as músicas disponíveis. Sem que ninguém imaginasse, já se começava a revelar uma sensibilidade musical.

Começou aprender os seus primeiros fundamentos de piano com um aluno que frequentava o Liceu Abílio Duarte (ESAD) e que, simultaneamente, era aluno da Escola de Música Pentagrama.