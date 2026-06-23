​Zubikilla Spencer no Festival Jardim de Verão da Fundação Calouste Gulbenkian

A cantora cabo-verdiana Zubikilla Spencer estará no Festival Jardim de Verão 2026, um dos mais prestigiados festivais culturais de Portugal, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

A sua actuação está marcada para o dia 28 deste mês e representa mais um importante passo no percurso artístico de uma jovem criadora que tem vindo a afirmar-se, de forma consistente, nos palcos nacionais e internacionais.

Neste espectáculo, Zubikilla Spencer será acompanhada por uma banda composta por Khaly (piano e direcção musical), Jery Bidan (guitarra), Heber Pires (baixo), Ariel Rosa (bateria) e Jörg Demel (saxofone).

Ainda neste show, Zubikilla Spencer terá como convidada especial, a cantora cabo-verdiana Sílvia Medina.

Segundo uma nota enviada, a presença de Zubikilla Spencer no Jardim de Verão assume um significado especial para a artista e para Cabo Verde. “Trata-se do reconhecimento do talento de uma nova geração de criadores cabo-verdianos que continua a levar a cultura nacional para além das fronteiras do arquipélago, contribuindo para a projecção internacional do país e para o fortalecimento dos laços culturais no espaço lusófono”.

A mesma fonte sublinha que a seleção de Zubikilla Spencer para integrar este cartaz constitui, por isso, um reconhecimento particularmente significativo do seu talento e potencial artístico. “A edição de 2026 do Jardim de Verão destaca particularmente as expressões culturais dos países africanos de língua portuguesa, do Brasil e de Portugal”.

A programação musical foi concebida sob a curadoria do músico e produtor luso-cabo-verdiano Dino D'Santiago, uma das vozes mais influentes da actualidade na promoção da diversidade cultural e do diálogo entre os povos que partilham a língua portuguesa.

Zubikilla Spencer participou no mês passado, no XXI Seia Jazz & Blues Festival, em Portugal, um dos eventos culturais de referência da região da Serra da Estrela e tem, ao longo dos últimos anos, participado em importantes eventos culturais, entre os quais o Atlantic Music Expo (AME), o Kriol Jazz Festival, o Festival Músicas del Mundo, em Palma de Maiorca, o Mindel Summer Jazz e o Festival Sete Sóis Sete Luas.