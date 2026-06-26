Gilyto Mr. Entertainer celebra 27 anos de carreira com o lançamento de "Mundo Aveludado"

O cantor Gilyto Mr. Entertainer assinala os seus 27 anos de carreira com o lançamento do single "Mundo Aveludado", produzido em colaboração com Mark G.

Segundo uma nota enviada à imprensa, o tema inspira-se na sonoridade que marcou o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, combinando a essência da Kizomba com influências do Zouk e do Konpa. A produção, adaptada aos padrões de 2026, preserva a nostalgia sem perder a actualidade.

Da autoria de Gilyto, a letra e a composição retratam a ligação inesperada entre duas pessoas, em que um simples abraço desperta uma química impossível de resistir. "É uma história sobre amor, energia positiva, cumplicidade e aquela conexão especial que só a música consegue transmitir", refere.

Ainda de acordo com a mesma fonte, trata-se de uma canção romântica produzida em parceria com Mark G., que promete marcar as pistas de dança e aquecer os corações durante este verão.

"A viagem começa com o saxofone marcante do músico peruano Aldo Dedios. Logo nos primeiros acordes, a sua interpretação imprime uma assinatura intensa, elegante e profundamente romântica, criando a atmosfera perfeita para uma 'Kizombada', onde dançar deixa de ser uma opção e passa a ser um impulso natural", descreve.

Nesta primeira fase, Gilyto disponibiliza apenas o áudio e o vídeo promocional do tema, já disponíveis no seu canal oficial no YouTube.

"Com uma produção cuidada e uma sonoridade envolvente, Mark G. e Gilyto criam uma faixa elegante, romântica e dançável, pensada para conquistar tanto os amantes da Kizomba tradicional como uma nova geração de ouvintes", realça.