Festival Kontornu abre candidaturas para a 5.ª edição em Cabo Verde

O Festival Kontornu, festival internacional dedicado às artes performativas contemporâneas, anuncia oficialmente a abertura da sua open call nacional para a 5.ª edição do evento. As candidaturas estarão abertas até 30 de Julho.

As candidaturas devem ser submetidas exclusivamente através do formulário online. Os resultados serão comunicados até 15 de Agosto.

A organização informa, numa nota enviada, que a 5.ª edição do Festival Kontornu irá realizar-se de 10 a 15 de Maio de 2027, na ilha de Santiago.

Segundo a mesma fonte, esta edição apresenta uma proposta inovadora: cerca de 80% da sua programação irá decorrer em espaços não convencionais. “As artes vão sair à rua, ocupando contextos do quotidiano como escolas, universidades, praças, mercados, centros comunitários e edifícios históricos”.

Os participantes podem ser artistas, performers, bailarinos, coreógrafos, companhias e coletivos artísticos de todo o país. “Serão aceites propostas em diversas áreas performativas, incluindo dança e teatro físico; performances e intervenções site-specific; circo contemporâneo e obras interdisciplinares; e projetos participativos, novas criações e estreias”.

A organização indica que serão valorizadas obras que possuam uma estrutura técnica simples e reduzida, facilitando a sua circulação e adaptação a estes espaços alternativos. “O festival dá preferência a apresentações com uma duração entre 20 e 25 minutos, seguidas de um momento de partilha ou interação direta com a audiência”.

Por outro lado, a organização explica que, sendo este festival um projeto independente e face às limitações financeiras, não poderá garantir cachets de participação. “Contudo, assegura aos seleccionados uma forte componente de visibilidade, integração em redes artísticas, acesso gratuito à programação e oportunidades de intercâmbio com profissionais e curadores convidados”.

No mesmo documento, a organização sublinha que os artistas residentes fora da ilha de Santiago ou no estrangeiro são bem-vindos, mas que devem procurar apoios de mobilidade e contar com a colaboração do festival na articulação dessas estratégias.