Mundial2026: Artistas urbanos imortalizam Tubarões Azuis em murais com o apoio da União Europeia

Uma nova iniciativa artística está a colorir os bairros da capital com os rostos e a história da seleção nacional de futebol, os Tubarões Azuis, que conta com o apoio da União Europeia.

O projecto, segundo o promotor e artista plástico, Tutu Sousa, nasceu de uma parceria com a União Europeia para homenagear os atletas que disputam o Campeonato do Mundo e que passam a ser “rostos e histórias nas paredes da capital”.

Kevin Pina, conforme disse o artista, foi homenageado com um mural no Bairro Craveiro Lopes, a sua zona de origem, em que a pintura eterniza o primeiro golo de Cabo Verde num Mundial.

Patrick, internacional cabo-verdiano e residente da Terra Branca, recebeu também o seu mural do projecto pelas mãos do artista e um outro colega, como forma de reconhecimento pelo seu contributo na selecção.

João Paulo, informou Tutu Sousa, vai ter hoje o seu mural na zona de Caiada, arredores da cidade da Praia.

“As próximas fases do projecto incluem a expansão das pinturas para a cidade de Assomada e outras localidades de origem dos atletas. A iniciativa conta com um financiamento simbólico disponibilizado pela União Europeia”, disse, realçando que devido aos elevados custos dos materiais, a equipa continua à procura de mais apoios financeiros.

Para além dos retratos individuais, as obras de arte urbana incorporam agora elementos da identidade nacional e do futebol do país.

O artista, que quer imortalizar os jogadores dos Tubarões Azuis em murais pelo país, deixou mensagens patrióticas e apelou para um jogo que “nos faz continuar a sonhar, cientes das dificuldades, mas focados em alcançar o feito histórico de ultrapassar a seleção da Argentina”.

Tutu Sousa, responsável pelo projeto, que já participou anteriormente na criação de um selo comemorativo para os Correios de Cabo Verde, expressou um “orgulho enorme” pelo “impacto contagiante” da iniciativa.

Às vésperas de um jogo decisivo na sexta-feira, 03, o criador deixou uma mensagem de esperança e ambição para os Tubarões Azuis.