​Artista cabo-verdiano Nelson Neves representa Cabo Verde no projecto internacional "Manifiesto Universal"

O artista cabo-verdiano Nelson Neves, residente no Luxemburgo, foi convidado a representar Cabo Verde no projecto artístico internacional "Manifiesto Universal", lançado na Argentina pelos artistas Luis Gramet e Estela Lagorio.

Esta iniciativa reunirá mais de 200 artistas de diferentes países em torno de uma obra de arte colectiva destinada a promover a paz, a tolerância e a harmonia entre os povos.

Numa nota enviada, a Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo (FACVL) indica que a participação de Nelson Neves neste evento fortalece a presença cultural cabo-verdiana em um país onde essa diáspora está bem estabelecida.

“Estou muito feliz por representar Cabo Verde neste projecto artístico internacional. É uma honra ter sido convidado pelos organizadores e poder contribuir, através da minha obra ‘Esperança’, para uma mensagem universal de paz”, afirmou Nelson Neves.

Para esta participação, Nelson Neves apresentará uma obra intitulada "Esperança", criada há poucos dias. Tal como as dos outros artistas convidados, a sua criação será integrada numa grande composição colectiva.

As várias telas formarão uma única obra monumental, com o objectivo de chamar a atenção da comunidade internacional para os valores da paz, da solidariedade e da coexistência.

Este projecto também possui um significado especial para Cabo Verde devido aos laços históricos que unem o país à Argentina. Esta nação sul-americana abriga uma grande comunidade cabo-verdiana, composta por famílias estabelecidas há gerações, bem como por estudantes que estão cursando ou já cursaram seus estudos acadêmicos no país.

O projecto incluirá uma exposição itinerante, a produção de um documentário e a publicação de um catálogo que apresentará os artistas e o trabalho colectivo.