​Obras de reabilitação da Casa da Tabanca de Achada Grande já arrancaram

O Instituto do Património Cultural (IPC) informa que já iniciaram as obras de reabilitação e ampliação da Casa da Tabanca de Achada Grande, um projecto integrado no Plano de Valorização da Tabanca. As obras são financiadas pelo Fundo do Turismo e pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC).

Segundo o IPC, a intervenção visa recuperar este importante espaço comunitário, dotando-o de melhores condições para a preservação, promoção e transmissão das tradições da Tabanca, uma das mais relevantes manifestações do património cultural imaterial de Cabo Verde, profundamente enraizada na identidade e na memória coletiva desta comunidade.

O projecto contempla a criação de um espaço interpretativo dedicado à história e aos valores da Tabanka, áreas destinadas à realização de oficinas de toque e de confecção e organização das indumentárias, salas multiusos e outros espaços vocacionados para actividades sociais, culturais e comunitárias.

A mesma fonte acrescenta ainda que esta intervenção permitirá revitalizar o papel social da Casa da Tabanka, transformando-a num espaço de referência para a salvaguarda, transmissão e valorização desta importante manifestação cultural.

“Esta intervenção permitirá reforçar a Casa da Tabanca como espaço de encontro, socialização, transmissão de saberes, realização de actividades culturais e valorização das expressões tradicionais, contribuindo igualmente para o fortalecimento da participação comunitária, para a dinamização cultural da localidade de Achada Grande e para a promoção do turismo cultural”, realça.

Com esta intervenção, o Instituto do Património Cultural afirma que prossegue a sua missão de proteger e valorizar o património cultural nacional, promovendo a sua transmissão às gerações presentes e futuras.

“A obra representa mais um passo na valorização do património cultural de Cabo Verde, reforçando a identidade cultural, a coesão social e comunitária e criando novas oportunidades para o desenvolvimento local”, reforça.