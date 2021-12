São Vicente: Corrida de São Silvestre ganha inovação com prova de 100 metros

O presidente da Associação de Atletismo de São Vicente disse esta terça-feira que a corrida de São Silvestre, prevista para 31 de Dezembro, terá uma inovação, com a prova de 100 metros a ser disputada no dia 29.

Em entrevista à Inforpress, Arlindo Fonseca avançou que já pediu a autorização da Câmara Municipal de São Vicente para utilizar a Avenida 12 de Setembro, frente ao Estádio Adérito Sena, para a corrida de velocidade, prevista para o dia 29.

“Da porta do Adérito Sena até a do Centro de Estágios são 100 metros. Esperamos a cedência desse espaço e uma boa participação de atletas”, prognosticou.

Outra novidade, revelou, é que este ano a corrida de São Silvestre será de carácter internacional, pois além de atletas de São Vicente, São Nicolau e do Fogo espera-se a participação da cabo-verdiana Sandra Teixeira e de Rui Velosa, de Portugal.

Este ano, vamos dar cinco prémios, porque estamos numa época complicada. São cinco prémios para a categoria de sénior. E para veteranos vamos entregar dois prémios para cada escalão”, explicou a mesma fonte, adiantando que, nesta edição, decidiram dividir os escalões para ter maior justiça na conquista dos prémios

Assim, adiantou, nos veteranos será introduzido novo modelo na corrida, com escalões de 40 a 50, de 50 a 60 e de 60 a 70. Mas, Arlindo Fonseca afirmou ainda que os valores dos prémios a serem distribuídos ainda não serão divulgados porque espera o apoio de mais patrocinadores.

“Fizemos assim porque um atleta veterano de 40 anos não pode competir com um de 50 e um de 50 não pode competir com um de 60. Nas edições anteriores, notamos que os que tinham 40 anos tomavam praticamente todos os prémios e vimos que isso não era injusto”, esclareceu.

Segundo Arlindo Fonseca, o percurso da Corrida de São Silvestre seguirá a rota tradicional.

O início será na praia da Laginha, passando pela Praça Estrela, estrada do aeroporto (Rua de Morguine), Rua dos Bombeiros, Rua 1 de Monte Sossego, Rotunda da Ribeira Bote, Avenida Invicta Cidade do Porto, Fonte Inês, Cruz João Évora, Madeiralzinho, Chã de Alecrim, seguirá, de novo, para a praia da Laginha e a meta será na Rua de Lisboa ou na Praça Nova.

“Estamos a contar com a segurança da polícia, dos militares e Protecção civil, porque estamos numa pandemia e pedimos a todos para assistirem à tradicional corrida de São Silvestre, mas com prevenção”, pediu, acrescentando que as inscrições decorrem até o dia 28, mediante apresentação de cartão de vacinação contra a covid-19.

A mesma fonte informou que durante o aquecimento, os atletas deverão usar máscaras faciais, retirá-las durante a corrida e quando chegarem à meta devem usá-las novamente.

As pessoas que forem assistir também devem usar máscaras, ajuntou Arlindo Fonseca, aconselhando as pessoas a praticarem desporto e a seguir as recomendações da Direcção Nacional da Saúde.