Varandinha do Tarrafal poderá sagrar-se campeão de Santiago Norte

O Varandinha do Tarrafal poderá sagrar-se, este domingo, campeão de Santiago Norte em futebol 2021/22, caso vença na recepção ao “lanterna-vermelha” Grémio de Nhagar de Santa Catarina, em jogo da penúltima jornada.

A partida, marcada para as 16h00, no Estádio Municipal do Tarrafal, pode fazer da formação tarrafalense campeã pela terceira vez, sendo que o último título conquistado foi na época 2018/19.

Varandinha, que terá, teoricamente, tarefa fácil no jogo com o último colocado da tabela classificativa, Grémio de Nhagar, vai ter de vencer ou empatar para poder festejar o terceiro título, tendo em conta que na jornada passada o Benfica de Santa Cruz estragou os seus planos de festejar o título regional.

Também este domingo, à mesma hora, entram em campo Flor Jovem e Esperança, ambos da Calheta de São Miguel, no Estádio Municipal de São Miguel, e duas horas antes, Beira-Mar e São Lourenço dos Órgãos, no Estádio Municipal de Cumbém.

Para a décima terceira jornada do campeonato também conhecido por Liga Santiago Norte, o Benfica de Santa Cruz vai ficar de fora.

A duas jornadas do fim, o Varandinha lidera com 21 pontos, seguido do Benfica (18), Esperança (17), Beira-Mar (14), São Lourenço dos Órgãos (12), Flor Jovem (10) e Grémio de Nhagar mantém-se na cauda da tabela, com nove pontos.

Na segunda divisão, no sábado, pelas 14:00, a Real Júnior recebe o Scorpions de Santa Cruz, no Estádio Municipal do Tarrafal, e Portas Abertas vai medir forças com ADEC, no Estádio Municipal de Cumbém, em Assomada, Santa Catarina.

Já às 1h:00, o Estádio Municipal do Tarrafal acolhe Estrela dos Amadores e AJAC enquanto na cidade de Assomada, a União dos Picos vai receber Delta do Tarrafal.

Já no domingo, pelas 14h00, o Desportivo recebe a Juventude de Calheta de São Miguel, no único jogo do dia.

Para a nona jornada da segunda volta, o Chão Bom vai ficar isento.