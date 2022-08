Futebol: Liga Portuguesa arranca com seis cabo-verdianos com destaque para regresso de Fernando Varela

A Liga Portuguesa de Futebol, época 2022/2023, que arranca esta sexta-feira, vai contar com seis futebolistas que detêm a nacionalidade cabo-verdiana.

A Liga Portuguesa de Futebol, época 2022/2023, que arranca esta sexta-feira, vai contar com seis futebolistas que detêm a nacionalidade cabo-verdiana.

Este número, mais dois que na época passada, tem vindo a diminuir ao longo dos anos, uma vez que na época 2018/2019 actuaram 11 futebolistas com nacionalidade cabo-verdiana no escalão principal do futebol português.

Dos seis futebolistas, o destaque vai para o regresso do antigo internacional cabo-verdiano Fernando Varela, que depois de nove temporadas regressa a Portugal para representar a Casa Pia.

Nota ainda para a estreia na primeira liga dos internacionais Gilson Tavares (Estoril Praia), João Correia e Kevin Pina, do Desportivo de Chaves, onde também joga Patrick Fernandes, que vai fazer a sua segunda época na divisão máxima do futebol português.

Na segunda liga, este número é maior, estão oito cabo-verdianos, com realce para os internacionais Papalelé e João Paulo Fernandes, que fazem parte do plantel do Estrela dos Amadores e Feirense, respectivamente.

I Liga

Casa Pia: Fernando Varela, Cuca

Estoril. Gilson Benchimol

Chaves: João Correia, Kevin Pina, Patrick Fernandes

II Liga

Belenenses, SAD: Tiago Lopes, Nilton Varela

Tondela: Telmo Arcanjo

Estrela de Amadora: Papalelé

Farense: Vasco Lopes

Penafiel: Fábio Fortes

Feirense. João Paulo Fernandes

Sporting de Covilhã: Kukula