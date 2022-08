Comité Olímpico Cabo-verdiano lança candidaturas nacionais para bolsas de estudo

​O Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) já tem aberto até 19 de Setembro o concurso nacional de Bolsas de Estudo para estudantes do ensino superior do curso de desporto ou estudantes do ensino profissional e universitário.

O curso, de acordo com o COC, é destinado aos estudantes envolvidos na prática desportiva de alto rendimento ou identificados pelas respectivas federações como jovens promessas, em Cabo Verde, no ano académico 2022-2023.

O processo de candidatura deverá ser entregue nas federações desportivas correspondentes, até 19 Setembro, impreterivelmente, sendo que as condições de acesso constam no regulamento do concurso nacional de Bolsas de Estudo para formação superior ou ensino profissional em Cabo Verde, no ano académico 2022-2023, disponível no site do Comité Olímpico.

Segundo o cronograma, o período de inscrição/admissão candidaturas decorre até às 00:00 de 19 de Setembro do ano em curso, de modo que o processo de triagem nas federações desportivas seja feito de 19 a 29, para que processo de selecção decorra de 04 a 07 de Outubro.

A publicação do resultado final deste concurso nacional de Bolsas de Estudo está marcada para 11 de Outubro e a assinatura do contrato seis dias depois, isto é, a 17.