Definidos os confrontos das meias-finais do campeonato nacional de voleibol

Os confrontos das meias-finais do campeonato nacional de voleibol, nos escalões seniores masculino e feminino, ficaram definidos com os jogos da terceira jornada disputados sábado, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

Nos femininos, cujos jogos acontecem hoje na pavilhão Vavá Duarte, os Seven Stars (vencedores do grupo A) defrontam o Paulense Volley (segundo do grupo B), porquanto na outra semifinal o ABC, da Praia (primeiro do grupo B) joga com o Fonte Francês, de São Vicente, segundo classificado do grupo A.

Nos masculinos, cujos jogos serão disputados na segunda-feira, a Graciosa (vencedora do grupo B) terá pela frente o Atlético (segundo do grupo A) e o Interclube da Praia (primeiro do grupo A) joga com o Paulense, segundo classificado da poule B.

Jogos das meias-finais:

Hoje, a partir das 18:00 – Pavilhão Vavá Duarte

Femininos: Seven Star (Santiago Sul) – Paulense Volley (Santo Antão) e ABC (Santiago Sul) x Desportivo Fonte Francês (São Vicente)

Segunda-feira, 29 , a partir das 18:00 – Pavilhão Vavá Duarte

Masculinos: Graciosa (Santiago Norte) – Atlético (São Vicente) e Interclube (Santiago Sul) – Paulense DC (Santo Antão Norte)

Resultados dos jogos da primeira fase:

Primeira jornada:

Graciosa 3 – EVA 0 (masculino), Graciosa 0 Seven Stars 3 (feminino), Voley Clube de Espargos 1 – ABC 3 (feminino) e AVS 1 – Interclube 3 (masculino).

Segunda jornada:

EVA 0 – Paulense DC 3 (masculino), Graciosa 1 – Fonte Francês 3 (feminino), Paulense Volley 3 – Voley Clube de Espargos 2 (feminino) e Atlético 3 – AVS 2 (masculino).

Terceira jornada:

ABC 3 – Paulense Volley 0 (feminino), Paulense DC 1 – Graciosa 3 (masculino), Sevens Stars 3 – Fonte Francês 1 (feminino) e Interclube 3 – Atlético 1 (masculino).

A prova feminina conta com a participação de seis equipas divididas em dois grupos de três, sendo o grupo A constituído por Seven Stars (Santiago Sul), Graciosa (Santiago Norte) e Fonte Francês (São Vicente) e o grupo B pelas formações do ABC (Santiago Sul), Paulense Volley (Santo Antão) e Voley Clube de Espargos (Sal).

Já em masculino, Interclube (Santiago Sul), AVS (Sal) e Atlético (São Vicente) integram o grupo A, enquanto as formações da Graciosa (Santiago Norte), EVA (Santiago Norte) e Paulense DC (Santo Antão Norte) constituem a poule B.

Os dois primeiros classificados dos respectivos grupos apuram-se para as meias-finais.