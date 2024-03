Babanco sofre hemorragia subaracnoidea durante treino da União de Leiria

O futebolista internacional cabo-verdiano, Elvis Macedo, mais conhecido por Babanco, sofreu esta semana, durante um treino, uma hemorragia subaracnoidea, informou a União de Leiria, clube onde actua o atleta, na sua página oficial.

"A União de Leiria informa que o atleta, que tinha sido submetido a uma cirurgia (ligamentoplastia) na sequência de uma lesão sofrida na época passada, sofreu uma hemorragia subaracnóidea, esta semana, durante um treino", lê-se no comunicado.

Uma hemorragia subaracnoidea consiste num sangramento dentro do espaço subaracnoideo compreendido entre a camada interna (pia-máter) e a camada intermediária (aracnoide) dos tecidos que envolvem o cérebro (meninges).

É considerada um Acidente Vascular Cerebral só quando ocorre espontaneamente, isto é, quando a hemorragia não resulta de forças externas, tal como um acidente ou de uma queda.

Aos 38 anos e com vasta experiência no futebol português, com passagens por Arouca, Olhanense, Estoril, Feirense e Desportivo de Chaves, Babanco encontra-se há quatro temporadas na União de Leiria.

Em Cabo Verde, Babanco, que conta com 60 internacionalizações, se destacou ao serviço do Sporting da Praia e do Boavista.