Instituída oficialmente a Federação Cabo-verdiana de Luta Olímpica

​A Federação Cabo-verdiana de Luta Olímpica (FCLO) foi oficialmente instituída este sábado, 04, em assembleia-geral, na Cidade da Praia, que conduziu o professor e especialista em luta livre, João José Ferreira, ao cargo de presidente da direcção.

A direcção é constituída ainda pelos especialistas residentes nos Estados Unidos da América Eugene Monteiro (treinador) e Leigh Jaynes, lutadora no panorama internacional, ao passo que Carlos Carvalho Évora fica à frente do Mesa da Assembleia e o professor Celso Cruz na presidência do Conselho Fiscal, Técnico e Jurisdicional.

A Federação Cabo-verdiana de Luta Olímpica abrange a luta de salão e a luta de praia (areia) e aposta, nesta primeira fase, na formação de iniciação a nível de monitores

À Inforpress, o presidente desta mais nova federação cabo-verdiana a nível desportivo disse que a colectividade já conta com três associações filiadas em representação das regiões desportivas de Santiago Sul, da Boa Vista e de São Vicente e que tem o objectivo de lançar a luta olímpica em Cabo Verde e fomentar esta modalidade em todas as ilhas.

A primeira fase, revelou, vai ser dedicada a uma aposta contínua na formação, tendo afirmado que na cidade da Praia já foram dados os primeiros passos com atletas capacitados para competirem a nível da Zona d’África na categoria dos 43 e menos 61 quilogramas e que vai “atacar” as restantes ilhas em fase de desenvolvimento das outras associações.

Relativamente a condições de trabalho, Ferreira enalteceu o “grande apoio” proveniente da diáspora, concretamente dos EUA, no fornecimento de alguns materiais essenciais e de mãos amigas, tendo já programado para final do mês de Junho a primeira participação internacional em luta de praia, em Dacar (Senegal).

“Como somos um país dotado de bastante praia de areias, vamos aproveitar para tirar proveito dos nossos recursos. Temos vantagem porque a nossa luta é natural”, realçou, afirmando que, dos EUA, Cabo Verde vai contar com um naipe de “grandes atletas”, que têm conquistado medalhas de ouro e bronze a nível africano.

A Federação Cabo-verdiana de Luta Olímpica, garantiu, conta com o apoio do Comité Olímpico Cabo-verdiano e do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).