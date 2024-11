​Praia recebe exposição fotográfica “Paris 2024 e a primeira medalha olímpica”

A cidade da Praia acolhe esta sexta-feira, 08, a exposição “Paris 2024 e a primeira medalha olímpica” do fotografo Cristiano Barbosa. Esta exposição visa destacar os momentos memoráveis dos Jogos Olímpicos. A exposição estará patente no Palácio da Cultura Ildo Lobo, até 24 deste mês.

Segundo uma nota do Comitê Olímpico Cabo-verdiano (COC), esta exposição, com as fotos de Cristiano Barbosa, conta a saga olímpica dos sete atletas participantes, através de um percurso cronológico e temático.

A exposição, conforme a mesma fonte, traça o caminho de toda a delegação até à vitória, desde os estágios de preparação na cidade da Praia e em Parthenay, até às suas proezas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Destaca também o pugilista David Pina, que fez história ao tornar-se o primeiro atleta cabo-verdiano a ganhar uma medalha olímpica.

A inauguração terá lugar esta sexta-feira, a partir das 17h30, com a presença do nosso medalhista olímpico David Pina.

O COC informa que a exposição se enquadra também nas celebrações do Dia do Desporto Nacional, assinalado a 11 de Novembro. “Além de convidar escolas e pessoas em geral à visita a exposição terá uma missão itinerante pelas universidades, onde terão lugar workshops de fotografia e jornalismo desportivo”.

Para o dia 23 deste mês, haverá uma visita guiada à exposição, com a presença de atletas olímpicos cabo-verdianos, seguido de uma conversa sobre as suas experiências.