Cabo Verde compete com três atletas no Mundial de Surf em Marrocos

​Cabo Verde está representado no Campeonato do Mundo de Bodyboard que decorre de 04 a 19 deste mês em Taghazout, Agadir (Marrocos), com uma delegação composta por três atletas, chefiada pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Surf.

Ao que apurou a Inforpress junto da federação nacional da modalidade, os atletas Jason Mascarenhas, de São Vicente, Admilson Monteiro, do Tarrafal de Santiago (campeão nacional em título) e José Pedro da Cruz, são os atletas que defendem as cores nacionais de Cabo Verde. O líder da federação nacional da modalidade, Emanuel Allaz disse que a comitiva chegou segunda-feira a Marrocos, e que os atletas dedicaram o dia para “conhecer a área da competição e a realizar treinos intensivos, porquanto aproveitaram a oportunidade para conhecer o local e ondas e confirmar a inscrição e adaptarem às águas geladas. A preparação, de acordo com Emanuel Allaz, “está a todo vapor para trazer os melhores resultados”, pois alega que a delegação crioula tem estado a ser bem-recebida pela comunidade marroquina. Cabo Verde participa neste Mundial a convite da Federação Internacional de Bodyboard.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.