Desporto

​Primeiro-Ministro felicita Selecção Cabo-verdiana Feminina de Futebol

PorDulcina Mendes,29 out 2025 10:04

O Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, felicitou a Selecção Cabo-verdiana Feminina de Futebol pela histórica qualificação para o Campeonato Africano das Nações Feminino (CAN 2026), que se realiza em Marrocos.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o Chefe do Governo enalteceu o feito da selecção, que venceu o Mali por 4-2, garantindo assim a presença na maior competição continental.

“Muitos parabéns, Tubarões Azuis Femininas, pela grande vitória alcançada no Mali. Depois do resultado obtido no Estádio Nacional, conseguiram demonstrar que com fé, foco, trabalho e talento é possível ultrapassar dificuldades e vencer”, destacou.

As felicitações foram estendidas a todas as jogadoras, à seleccionadora nacional e à restante equipa técnica.

“Cabo Verde está no CAN e os Tubarões Azuis Femininas estão no CAN”, sublinhou.

Este ano tem sido de feitos inéditos para o futebol cabo-verdiano, com a qualificação dos Tubarões Azuis masculinos para o Mundial, a conquista da medalha de ouro pela selecção sub-17 e, agora, a qualificação histórica da selecção feminina para o CAN.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Selecção Cabo-verdiana Feminina de Futebol Primeiro-Ministro

Autoria:Dulcina Mendes,29 out 2025 10:04

Editado porSara Almeida  em  29 out 2025 10:05

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.