​Primeiro-Ministro felicita Selecção Cabo-verdiana Feminina de Futebol

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o Chefe do Governo enalteceu o feito da selecção, que venceu o Mali por 4-2, garantindo assim a presença na maior competição continental.
“Muitos parabéns, Tubarões Azuis Femininas, pela grande vitória alcançada no Mali. Depois do resultado obtido no Estádio Nacional, conseguiram demonstrar que com fé, foco, trabalho e talento é possível ultrapassar dificuldades e vencer”, destacou.
As felicitações foram estendidas a todas as jogadoras, à seleccionadora nacional e à restante equipa técnica.
“Cabo Verde está no CAN e os Tubarões Azuis Femininas estão no CAN”, sublinhou.
Este ano tem sido de feitos inéditos para o futebol cabo-verdiano, com a qualificação dos Tubarões Azuis masculinos para o Mundial, a conquista da medalha de ouro pela selecção sub-17 e, agora, a qualificação histórica da selecção feminina para o CAN.