Ailton Monteiro estreia-se na BOXAM 2026 com ambição olímpica e desafios financeiros da selecção

Convocado pela primeira vez pela selecção nacional, o pugilista Ailton Monteiro prepara-se para representar Cabo Verde na BOXAM, competição de boxe internacional, em Espanha, com fortes ambições, apesar dos próprios atletas suportarem financeiramente esta deslocação.

Contactado pela Inforpress, o pugilista Ailton Monteiro, um dos cinco atletas convocados para integrar a selecção nacional de boxe, afirmou que a participação na BOXAM 2026 assume um significado especial, por marcar a sua estreia internacional e integrar o percurso delineado rumo aos Jogos Olímpicos de 2028.

Segundo o atleta, competir numa das maiores provas internacionais de boxe da Europa constitui uma oportunidade determinante para abrir portas, ganhar experiência e demonstrar que Cabo Verde dispõe de pugilistas com qualidade suficiente para competir ao mais alto nível.

“Queremos mostrar que também temos nível para colocar Cabo Verde no topo”, sublinhou.

Ailton Monteiro descreveu a convocatória como o momento mais marcante da sua carreira desportiva, resultado de anos de treino diário, esforço contínuo e elevada dedicação.

Para o pugilista, a estreia internacional acarreta igualmente uma forte responsabilidade, ao exigir uma representação digna da bandeira nacional e a afirmação do trabalho desenvolvido no ginásio.

No que respeita à preparação, asseverou que os treinos decorrem com grande intensidade e foco, mesmo após o período festivo.

Monteiro destacou a boa rodagem competitiva adquirida na época anterior, marcada por vários combates, e salientou o ambiente exigente vivido no Ginásio Paulo Seco, onde os atletas treinam “sem margem para relaxamento”.

Apesar de não conhecer em detalhe os adversários que encontrará na categoria dos 70 quilogramas, Ailton Monteiro assegurou estar preparado para enfrentar qualquer oponente, independentemente da selecção ou do historial competitivo, mantendo o compromisso de dar o seu melhor em cada combate.

O pugilista reconheceu, contudo, que a componente financeira constitui um dos maiores constrangimentos da participação.

Todos os custos da viagem, estadia e alimentação em Espanha são suportados pelos atletas e pelo treinador, obrigando cada pugilista a desembolsar entre 600 e 700 euros, situação que dificulta uma preparação mais tranquila e concentrada.

Na sua avaliação, o apoio ao boxe e aos atletas de alta competição em Cabo Verde permanece frágil, levando muitos jovens a abandonar a modalidade por falta de condições.

Por isso, defendeu uma melhor gestão das verbas destinadas ao sector, mais eventos competitivos internos e internacionais, bem como melhores condições para os atletas que emergem da base.

Quanto aos objetivos na BOXAM 2026, Ailton Monteiro apontou a ambição de conquistar uma medalha, reconhecendo o elevado nível competitivo da prova.

Ainda assim, considerou que alcançar o pódio, mesmo com um terceiro lugar, já representaria um feito histórico para Cabo Verde.

Lista dos atletas convocados para a BOXAM 2026:

Ailton Monteiro – 70 kg Elite:

Admilson Tavares – 75 kg Elite;

Kevin Monteiro – 80 kg Elite;

Márcio Monteiro – 65 kg Elite;

Edmilson Gomes – 85 kg Elite.