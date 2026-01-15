​CAN 2026: Cabo Verde no grupo D

A Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina ficou no grupo D, onde irá defrontar o Gana, os Camarões e o Mali, de acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira, 15, em Rabat, Marrocos.

A seleccionadora Silveria Nédio 'Nita' e a capitã Varsenia da Luz estiveram presentes na cerimónia do sorteio da CAN 2026.

De recordar que a Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina qualificou-se em Outubro do ano passado, em Mali, para a fase final do CAN’2026, ao vencer os anfitriões por 4-2, revertendo a desvantagem que levava na primeira mão disputada na cidade da Praia.

O resultado histórico coloca a equipa cabo-verdiana, pela primeira vez, entre as 16 selecções africanas que vão disputar o CAN’2026, prova que terá lugar em Marrocos.

Grupo A

Marrocos

Argélia

Senegal

Kenya

Grupo B

África do Sul

Costa do Marfim

Burkina Faso

Tanzânia

Grupo C

Nigéria

Zâmbia

Egipto

Malaui

Grupo D

Gana

Camarões

Mali

Cabo Verde