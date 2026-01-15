Desporto

​CAN 2026: Cabo Verde no grupo D

PorDulcina Mendes,15 jan 2026 17:14

A Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina ficou no grupo D, onde irá defrontar o Gana, os Camarões e o Mali, de acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira, 15, em Rabat, Marrocos.

A seleccionadora Silveria Nédio 'Nita' e a capitã Varsenia da Luz estiveram presentes na cerimónia do sorteio da CAN 2026. 

De recordar que a Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina qualificou-se em Outubro do ano passado, em Mali, para a fase final do CAN’2026, ao vencer os anfitriões por 4-2, revertendo a desvantagem que levava na primeira mão disputada na cidade da Praia.

O resultado histórico coloca a equipa cabo-verdiana, pela primeira vez, entre as 16 selecções africanas que vão disputar o CAN’2026, prova que terá lugar em Marrocos.

Grupo A

Marrocos 

Argélia 

Senegal 

Kenya 

Grupo B 

África do Sul 

Costa do Marfim 

Burkina Faso 

Tanzânia 

Grupo C 

Nigéria 

Zâmbia 

Egipto 

Malaui 

Grupo D 

Gana 

Camarões 

Mali 

Cabo Verde

