​CAN 2026: Cabo Verde no grupo D

A seleccionadora Silveria Nédio 'Nita' e a capitã Varsenia da Luz estiveram presentes na cerimónia do sorteio da CAN 2026.
De recordar que a Selecção Cabo-verdiana de Futebol Feminina qualificou-se em Outubro do ano passado, em Mali, para a fase final do CAN’2026, ao vencer os anfitriões por 4-2, revertendo a desvantagem que levava na primeira mão disputada na cidade da Praia.
O resultado histórico coloca a equipa cabo-verdiana, pela primeira vez, entre as 16 selecções africanas que vão disputar o CAN’2026, prova que terá lugar em Marrocos.
Grupo A
Marrocos
Argélia
Senegal
Kenya
Grupo B
África do Sul
Costa do Marfim
Burkina Faso
Tanzânia
Grupo C
Nigéria
Zâmbia
Egipto
Malaui
Grupo D
Gana
Camarões
Mali
Cabo Verde