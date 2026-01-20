FCF nomeia Manolo Pagani como seleccionador nacional de futsal

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) confirmou hoje a nomeação do luso-brasileiro Manolo Pagani como novo seleccionador nacional de futsal.

Segundo a FCF, a escolha do técnico enquadra-se no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Futsal em Cabo Verde, com o objectivo de liderar a estreia da selecção nacional nas competições oficiais da modalidade.

Ainda de acordo com a federação, Manolo Pagani irá igualmente promover acções de formação de treinadores de futsal em todas as regiões desportivas do país, contribuindo para a qualificação técnica e para o crescimento sustentável do futsal cabo-verdiano.

O novo seleccionador nacional fará a sua estreia no comando da equipa no próximo dia 23 deste mês, na ilha do Sal, frente ao Senegal, em jogo referente aos preliminares de acesso ao CAN’2026 de futsal.

Caso ultrapasse esta eliminatória, a selecção cabo-verdiana disputará a segunda ronda, previsivelmente frente ao Egipto, uma equipa com tradição e forte presença nas competições africanas da modalidade.

A FCF reafirma o futsal como uma aposta estratégica imediata. Refira-se que, na nova equipa directiva da federação, eleita no passado sábado, dia 10, Ivan Ramos, um dos principais impulsionadores da modalidade no país, passa a desempenhar funções como um dos vice-presidentes da instituição.