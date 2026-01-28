Cabo Verde assina Memorando de Entendimento com o SC Braga para reforço da cooperação desportiva

O Governo de Cabo Verde, através do Instituto do Desporto e da Juventude, assinou, esta terça-feira, um Memorando de Entendimento com o Sporting Clube (SC) Braga, com vista ao reforço da cooperação no domínio do desporto. O acordo tem especial enfoque na formação de técnicos cabo-verdianos, na promoção do desporto local e no desenvolvimento sustentado do futebol e do futsal, tanto nos escalões masculino como feminino.

Conforme nota do Governo, o projecto insere-se no plano de expansão internacional do SC Braga, reforçando a sua presença em contextos estratégicos e o seu papel activo no desenvolvimento do desporto em diferentes países.

O memorando prevê um intercâmbio contínuo de experiências e conhecimentos, estando já programadas a partir do mês de Fevereiro visitas de técnicos cabo-verdianos a Braga, no âmbito de um processo de capacitação técnica e de aproximação às metodologias de trabalho do clube.

O acordo contempla ainda a identificação, valorização e potenciação do talento local, promovendo uma ligação estruturada entre o talento cabo-verdiano e o SC Braga, bem como a criação de escolas de formação em Cabo Verde, que funcionarão com acompanhamento e coordenação técnica directa do Clube.

“Com esta iniciativa, o Governo de Cabo Verde reafirma a sua vocação internacional, o seu compromisso com a formação, a inclusão e o impacto social, bem como a convicção de que o desporto é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano e comunitário”, refere a mesma nota.

A visita oficial da delegação cabo-verdiana foi liderada pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, e pelo Presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, José Eduardo dos Santos, tendo sido recebida pelos responsáveis do SC Braga para uma jornada de partilha de conhecimentos e boas práticas.