Delegada de Educação no Tarrafal de São Nicolau classifica jogos escolares como forma de promover a educação

​A delegada do Ministério da Educação no Tarrafal, Sara Brito, considerou este sábado, 06, que, os jogos escolares além de desenvolver habilidades desportivas, servem para promover a educação nas suas diferentes vertentes.

Em declarações à Inforpress, à margem dos jogos escolares para os alunos do Ensino Básico Obrigatório realizados no sábado, no Tarrafal, Sara Brito, destacou a importância do desporto no sector da educação, tendo em conta os benefícios que apresenta.

A mesma fonte sublinhou que os jogos escolares, bem como as aulas de educação física, “são oportunidades para treinar o corpo e a mente”, e os alunos também podem demonstrar as suas habilidades.

“O desporto é educação e além do convívio entre os alunos das diferentes escolas de Ensino Básico Obrigatório do município, também é possível apresentar a importância do fair play no desporto”, realçou.

Também em entrevista à Inforpress, as alunas Paloma Rodrigues e Meury Timas, falaram do impacto do desporto para as suas vidas, bem como da importância do fair play.

Sob o lema “ No desporto a Criança Cresce! Jogar, Sorrir e Aprender com Consciência! Desporto para todos”, os jogos escolares do Ensino Básico Obrigatório, envolveram cerca de 300 alunos das escolas do Tarrafal, Ribeira Prata, Praia Branca e Hortelã, com as modalidades de atletismo, futebol, naveta e matas.

A final dos jogos escolares do Ensino Básico Obrigatório do Município do Tarrafal, está agendada para o dia 16 de Junho, no polivalente da localidade de Praia Branca.