Hélio Varela acredita em jogo difícil contra Arábia Saudita, mas garante determinação dos Tubarões

Hélio Varela, autor do golo do empate de Cabo Verde frente ao Uruguai, afirmou que a selecção nacional espera um jogo igualmente difícil diante da Arábia Saudita, mas garantiu que a equipa entrará em campo com a mesma vontade e energia demonstradas nos jogos contra a Espanha e o Uruguai. A disputa com Arábia Saudita está agenda para esta sexta-feira, 26.

“A Arábia Saudita é uma selecção com muitos jogadores de qualidade. Tem vários atletas que têm feito história nos clubes onde jogam e esperamos entrar com a mesma vontade e energia com que entrámos tanto contra a Espanha como contra o Uruguai”, destacou o avançado, em entrevista .

Hélio Varela afirmou estar feliz por ter marcado o seu primeiro golo pela selecção nacional, sobretudo por ter sido “um golo que ajudou a equipa a conquistar um ponto importante”.

“Não encontro palavras para descrever o momento. Não por ter sido num Mundial; mesmo que fosse num jogo amigável, marcar um golo pela selecção é sempre especial, independentemente do palco”, afirmou.

Questionado sobre uma eventual frustração por não ter conseguido vencer a equipa do Uruguai, o jogador considerou que o ambiente no grupo permanece positivo.

“Depois da partida, o nosso ambiente não mudou muito. Tem sido sempre muito bom e temos aproveitado esta experiência ao máximo. É sempre bom pontuar. Tivemos as nossas oportunidades para ganhar o jogo e o Uruguai teve as suas. No final, penso que um ponto para cada lado ajusta-se melhor ao que aconteceu em campo”, referiu.

O internacional cabo-verdiano enalteceu ainda o facto de a participação da selecção estar a contribuir para uma maior projecção do país.

“As pessoas estão a conhecer mais Cabo Verde, não só pelo futebol, mas também pela nossa cultura e por aquilo que é o nosso povo”, concluiu.