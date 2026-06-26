Jovane Cabral diz que Cabo Verde está preparado para uma vitória histórica

O jogador da seleção cabo-verdiana de futebol, Jovane Cabral, apontou, na quinta feira, 25, para uma disputa difícil frente à Arábia Saudita, mas afirmou que a equipa está preparada para alcançar uma vitória histórica.

Na antevisão da partida, o jogador descreveu a seleção saudita como uma equipa "muito agressiva" e alertou que o desempenho nos dois últimos jogos não deve servir de referência.

"É um adversário diferente. Acho que vai ser um jogo difícil, porque é uma equipa que precisa de vencer", constatou.

Entretanto, salvaguardou que os Tubarões Azuis estão preparados para alcançar uma vitória histórica, aquela que todo o povo cabo-verdiano espera.

"Amanhã é o jogo das nossas vidas, por isso estaremos preparados para dar tudo em campo", concluiu.