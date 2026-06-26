Jovane Cabral diz que Cabo Verde está preparado para uma vitória histórica

Na antevisão da partida, o jogador descreveu a seleção saudita como uma equipa "muito agressiva" e alertou que o desempenho nos dois últimos jogos não deve servir de referência.
"É um adversário diferente. Acho que vai ser um jogo difícil, porque é uma equipa que precisa de vencer", constatou.
Entretanto, salvaguardou que os Tubarões Azuis estão preparados para alcançar uma vitória histórica, aquela que todo o povo cabo-verdiano espera.
"Amanhã é o jogo das nossas vidas, por isso estaremos preparados para dar tudo em campo", concluiu.