Desporto

Jovane Cabral diz que Cabo Verde está preparado para uma vitória histórica

PorAnilza Rocha,26 jun 2026 14:28

O jogador da seleção cabo-verdiana de futebol, Jovane Cabral, apontou, na quinta feira, 25, para uma disputa difícil frente à Arábia Saudita, mas afirmou que a equipa está preparada para alcançar uma vitória histórica.

Na antevisão da partida, o jogador descreveu a seleção saudita como uma equipa "muito agressiva" e alertou que o desempenho nos dois últimos jogos não deve servir de referência.

"É um adversário diferente. Acho que vai ser um jogo difícil, porque é uma equipa que precisa de vencer", constatou.

Entretanto, salvaguardou que os Tubarões Azuis estão preparados para alcançar uma vitória histórica, aquela que todo o povo cabo-verdiano espera.

"Amanhã é o jogo das nossas vidas, por isso estaremos preparados para dar tudo em campo", concluiu.

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Jovane Cabral Tubarões Azuis Arábia Saudita

Autoria:Anilza Rocha,26 jun 2026 14:28

Editado porAndre Amaral  em  26 jun 2026 15:19

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