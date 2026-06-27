Ryan Mendes atinge 100ª internacionalização

​O capitão e extremo atacante da selecção de futebol de Cabo Verde, Ryan Mendes, 39 anos, atingiu a 100ª internacionalização ao serviço dos Tubarões Azuis, em jogo da segunda jornada, no empate a 2-2, com a Espanha em Miami, para a segunda jornada do Campeonato do Mundo.

O jogador mais internacional de sempre pela selecção A de Cabo Verde, é também o melhor marcador do combinado cabo-verdiano com 22 golos. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.

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