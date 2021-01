Porto Grande no Mindelo serve de base para preparação da campanha de pesquisa do navio Island Pride

​Cabo Verde serve de base de preparação da próxima campanha de pesquisa no Atlântico do navio Island Pride. A operação decorre em São Vicente até dia 16 de Janeiro e é liderada pela NAVEX Cabo Verde, em parceria com a internacional Inchcape.

A missão envolve, além da troca de tripulação, outros serviços, como abastecimento de combustível, água, medicamentos e mantimentos, descarga de lixo, recepção e envio de mercadorias, reparações com recurso a material e mão-de-obra local.

Em declarações à Rádio Morabeza, Bruno Silva, director-geral da Navex Cabo Verde, destaca o impacto da operação na economia local, sobretudo no actual contexto.

“Quero destacar a imensa oportunidade que isto significa para uma empresa como a Navex, mas também para todos os fornecedores e actores da economia marítima no país, porque lhes permite oferecer serviços que normalmente não seriam necessários. Estamos a falar de uma série de actividades que geralmente estão muito dependentes do turismo e que vêem na economia marítima uma alternativa bastante importante e vital, sobretudo nesta altura”, explica.

Cabo Verde compete com outros mercados para acolher este tipo de missões, mas a localização estratégica é apontada como mais-valia.

“Não poderia deixar de destacar também a segurança. Destacamos a segurança para as operações que Cabo Verde consegue oferecer e que não deixa de ser uma mais-valia. Um armador fica mais descansado por saber que a troca de tripulação, que envolve mais de 100 pessoas, entre os que chegam e os que saem, será segura e cómoda”, acrescenta.

A operação, por via aérea e marítima, está centrada no Mindelo e envolve várias empresas do Grupo ETE.

“Eu penso que é importante que isso aconteça, precisamente, porque a economia marítima é uma grande oportunidade de diversificação da economia”, complementa o responsável.

O navio Island Pride é um navio de suporte offshore do armador Island Offshore (Norueguês), fretado à Ocean Infinity, empresa líder no campo da pesquisa subaquática, que ficou ‘famosa’ por ter estado envolvida na busca do avião da Malaysian Airlines, que desapareceu no Indico