Malabo acolhe I Cimeira de Negócios da Confederação Empresarial da CPLP

A Confederação Empresarial ( CE) da CPLP promove no próximo mês de Maio, no Centro Internacional de Conferências de Sipopo, em Malabo, na Guiné Equatorial, a I Cimeira de Negócios, destinada às empresas internacionais do espaço lusófono.

Segundo uma nota informativa publicada no site oficial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), a cimeira será realizada nos dias 05, 06 e 07 de Maio deste ano, realçando que pelo sentido unificador no seio da CPLP, a data do evento coincide com a celebração do Dia da Língua Portuguesa, comemorada a 05 de Maio. A referida cimeira, avançou a mesma fonte, é promovida com o objectivo de levar a Guiné Equatorial, empresas internacionais da Comunidade CPLP, nove países, quatro continentes e países observadores associados e vai ao encontro das directrizes de desenvolvimento do país nas áreas como a energia, oil & gás, pesca, agricultura, transformação alimentar, formação, turismo e hotelaria, meio ambiente , saúde, transportes, indústria. Conforme a nota, o evento serve para fortalecer o papel da Guiné Equatorial no seio da Comunidade CPLP, demonstrar o seu potencial, recursos, e abertura ao investimento externo e apresentar oportunidades de negócio, bem como instituições de suporte ao investimento internacional. Em Julho de 2019, na XXIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP, sob a presidência rotativa de Cabo Verde, na cidade do Mindelo, ficou lavrada a “Resolução sobre o Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP” que, além dos cinco Planos de Acção iniciais, incluía dois eixos adicionais propostos pela Guiné Equatorial: “Direitos Humanos” e “Desenvolvimento Económico”. A CE-CPLP elegeu neste sentido a Guiné Equatorial para o país anfitrião da 1ª Cimeira de Negócios, com o propósito de consolidar a integração deste país na esfera da Comunidade e demonstrar o seu enorme potencial, enquanto país de recursos e oportunidades, colocando-o na rota do investimento estrangeiro. A CE-CPLP é uma organização fundada a 4 de Junho de 2004, que tem como principal objectivo a promoção e dinamização das relações empresariais entre associações e entidades empresariais, integradas no âmbito dos países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O papel de entidade promotora da cooperação económica e empresarial no espaço da CPLP foi formalmente reconhecido na XIX Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da CPLP. A CE-CPLP tem por missão potenciar uma dinâmica de investimento nos países membros da CPLP num quadro de interacção que inclui também outros países inseridos nas respectivas Comunidades Económicas Regionais, estimulando a criação de plataformas empresariais, a cooperação e o estabelecimento de parcerias entre diversas instituições e empresas, de forma a cumprir o seu desígnio de impulsionar e fortalecer o 4º Pilar da CPLP, o económico.

