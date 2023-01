Governo garante que foram criadas condições para a operacionalização do Fundo de Garantias

O governo garantiu hoje, que já estão criadas as condições para a operacionalização do Fundo de Garantias a entidades públicas e privadas, um mecanismo de apoio à dinamização da economia, que pode acarretar potenciais perdas para o Estado, enquanto avalista, levando à materialização dos seus passivos contingentes.

Num comunicado publicado no seu site oficial, o executivo explica que elegeu como uma prioridade, a gestão da dívida pública, tendo sido esta matéria enquadrada nas reformas das Finanças Públicas.

Assim, na sequência desta reforma, efectuou-se a actualização do quadro legal com a publicação do decreto lei nº 42/2018, de 29 de Junho, que estabelece o Regime Geral da Emissão e Gestão de Garantias Pessoais do Estado, bem como a decreto-lei nº 43/2018, de 28 de Dezembro, estabelecendo os Procedimentos de Emissão, Constituição e Gestão da Dívida Pública decorrente das necessidades de financiamento.

“Com a iniciativa legislativa referente à Emissão e Gestão das Garantias do Estado, pretendeu-se melhor definir o compromisso do Estado na concessão das garantias, os termos gerais do accionamento das garantias, os procedimentos para a tramitação do processo de concessão de garantias, assim como definir a existência de um Fundo de Garantia alimentado pela Comissão de Garantia a cobrar às entidades benificiárias de garantias do Estado”, justuficou.

O governo recorda que o despacho nº 96/2022, de 14 de Julho foi publicado para regulamentar a cobrança da comissão e garante que estão criadas todas as condições regulamentares para efeitos de operacionalização do Fundo de Garantias.

Segundo a mesma fonte, a concessão de garantias a entidades públicas e privadas, é uma ferramenta utilizada a nível mundial para efeitos de apoio à dinamização da economia, que pode acarretar potenciais perdas para o Estado, enquanto avalista, levando à materialização dos seus passivos contingentes.

“Assim, a adopção de um fundo de reserva das garantias mediante a fixação de comissões de garantia, que está em linha com as melhores práticas internacionais, constitui um mecanismo de recuperação de potenciais perdas e de mitigação do risco associado à actividade de crédito, que tem inerente a probabilidade do beneficiário não cumprir com as suas responsabilidades financeiras”, explicou.