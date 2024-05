Cabo Verde regista aumento de movimento nos portos no primeiro trimestre de 2024

A Enapor anunciou que Cabo Verde registou um aumento no movimento dos navios, passageiros e carga no primeiro trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023. A movimentação de navios cresceu 11,2% para 2.072 escalas (81% cabotagem, 19% longo curso).

De acordo com as informações avançadas pela Lusa, o total de passageiros a circular ascendeu a 392.000 pessoas, mais 13% que no período homólogo de 2023, e a larga maioria diz respeito a ligações interilhas.

Quanto à carga, o movimento total de mercadorias nos portos de Cabo Verde foi de 677.480 toneladas, mais 2% que no primeiro trimestre de 2023, sendo que a movimentação de contentores cresceu 9%.

No número de navios, destaca-se o aumento de cruzeiros (mais 61%), apesar de tal não se refletir na movimentação de visitantes: os passageiros de cruzeiros foram menos 27% que no primeiro trimestre de 2023, recuando de cerca de 43.600 para 32.000.

O boletim estatístico da Enapor – Portos de Cabo Verde agrega informação da movimentação portuária em cada uma das nove ilhas habitadas do país.