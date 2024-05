​Preços de produtos importados e exportados diminuíram em Abril de 2024

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que, em Abril, o índice de preços da importação situou-se em 140,9, tendo registado um decréscimo de 0,5% em relação ao mês de Março de 2024. O índice de preços nas exportações no mesmo mês situou-se em 134,3, correspondendo também a um decréscimo de 0,6%, face ao mês de Março.

Segundo o Índice de Preços do Comércio Externo referente a Abril de 2024, do INE, os preços dos produtos importados desceram em Abril, uma redução significativa de 2,3 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mês anterior. Já os preços dos produtos exportados apresentaram uma diminuição de 0,6%, uma redução de 2,0 p.p. quando comparada a Março de 2024.

O Índice de Termos de Troca (ITT), que mede a relação entre os preços das exportações e importações, registou uma taxa de variação mensal de -0,1%, revelando uma ligeira melhoria de 0,4 p.p. em comparação com o mês de Março.

Os índices subjacente e volátil na importação tiveram decréscimo de 0,4% e 0,9%, respectivamente. As categorias que registaram aumentos incluem Bens de capital com 3,1%, impulsionados pelo aumento nos preços de máquinas que foi de 3,6% e Combustíveis que registou 0,7%.

De acordo com os resultados divulgados pelo INE, as diminuições foram observadas em Bens de Consumo com -1,9%, principalmente devido à diminuição nos preços de Produtos alimentares transformados que registou -1,4%, e Bens Intermédios com -2,8%, com uma significativa redução nos preços de Produtos transformados para indústrias várias que contabilizou -5,4%.

Em termos homólogos, os índices de preço da importação subiram 6,4% em relação a Abril de 2023. Os índices subjacente e volátil aumentaram 6,5% e 6,1%, respectivamente. No mesmo mês, o índice de preços das exportações atingiu 134,3, representando uma redução de 0,6% face a Março de 2023.

Os índices subjacente e volátil na exportação, em termos homólogos, diminuíram 0,2% e 2,2%, respectivamente. A taxa de variação do índice de preços das exportações foi de 17,4% em Abril de 2024, com os índices subjacente e volátil aumentando 21,8% e 5,0%, respectivamente, em comparação com Abril de 2023.

O Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 95,3 em Abril de 2024, uma ligeira diminuição de 0,1% em relação ao mês anterior. Em termos homólogos, o ITT registou uma variação de 10,4%.

De acordo com o INE, esses dados reflectem a dinâmica actual dos preços no comércio externo, evidenciando tanto as flutuações mensais quanto as comparações anuais, oferecendo um panorama detalhado sobre a economia nacional e as suas interacções com o mercado internacional.