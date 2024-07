Boa Vista já tem Delegação do Instituto do Turismo de Cabo Verde

A ilha da Boa Vista passou a contar com uma Delegação do Instituto do Turismo de Cabo Verde, inaugurada esta terça-feira, 09, pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.

Para o ministro Carlos Santos, a delegação significa aproximação dos empresários, dos trabalhadores e de todo o negócio, e sendo a segunda maior ilha em termos de acolhimento de turistas, com 25% da capacidade instalada era quase que obrigatório ter o instituto, entidade reguladora do sector. O governante disse que foi necessário criar as condições para que tudo isso acontecesse, assim como os variados investimentos do Governo, que estão a ser feitos na Boa Vista que demostram a atenção dada a ilha. O presidente da CMBV, Claúdio Mendonça, disse que é um orgulho “enorme” receber a delegação que é mais um elemento importante para a edificação do turismo na ilha que, por ser a segunda ilha turística, naturalmente tem de dispor de uma estrutura local do Estado ligada ao Ministério do Turismo para dar vazão à demanda dos serviços e vocação do instituto de promover o turismo local de Cabo Verde. Segundo o presidente do ITCV, Humberto Lélis, Boa Vista é a ilha turística com melhores indicadores de actuação operacional nacional, melhor estada media por turista e melhor indicador de taxa de ocupação, pelo que os investimentos públicos e privados a serem realizados não são mero acaso. O mesmo afirmou que são confrontados com “grandes” desafios e que, enquanto entidade que tem a responsabilidade operacional das políticas do Governos para o sector, quanto a regulação, fiscalização e promoção do destino, a abertura da delegação representa um compromisso firme e inabalável para com a ilha, para maior proximidade e agilidade da demanda dos serviços de turismo de Cabo Verde. A nova delegação fica situada na Avenida 4 de Julho, na cidade de Sal Rei.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.