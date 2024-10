​Praia acolhe Missão Empresarial de Energia e Clima - Cabo Verde Portugal

A cidade da Praia acolhe nos dias 29 e 30 de Outubro uma Missão Empresarial de Energia e Clima - Cabo Verde Portugal, visando destacar o apoio ao investimento de empresas portuguesas em Cabo Verde.

O evento está sendo organizado pela Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER), Direcção Nacional de Indústria, Comércio e Energia (DNICE) e pela Direcção Nacional de Planeamento (DNP) de Cabo Verde.

Segundo a ALER, o objectivo passa por apresentar as oportunidades de investimento em Cabo Verde no âmbito do Fundo Climático e Ambiental, criado ao abrigo do acordo de conversão da dívida com Portugal, que financiará projectos de energias renováveis, transportes, água e saneamento em parceria com empresas portuguesas.

Apresentar os projectos do sector da energia que estão em ‘pipeline’ e ou em concurso nos próximos meses, destacar o apoio ao investimento de empresas portuguesas em Cabo Verde e promover o intercâmbio com empresas cabo-verdianas, constam também da lista dos propósitos a serem alcançados, conforme a mesma fonte.

A organização informou ainda que a participação na missão empresarial é gratuita, sendo que os participantes terão apenas de suportar os seus custos de deslocação e de estadia.

Na manhã do dia 29 terão lugar apresentações institucionais no Centro Cultural Português, na Praia, enquanto que a parte da tarde será marcada pela visita aos locais de projectos icónicos no sector da energia em Cabo Verde, nomeadamente do CERMI, da APP e da Cabeólica.

No dia 30 de Outubro, terá lugar o segundo Seminário de Energia e Clima da CPLP, que reunirá membros de Governo e financiadores num debate sobre a transição energética nos Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com especial foco nos fundos climáticos.

A missão conta com o apoio institucional e participação da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, da DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia de Portugal, e da Cabo Verde Trade Invest.