Volume de negócios nos serviços cresce 3,5% no terceiro trimestre de 2024

Os índices de volume de negócios nos serviços registaram, no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 3,5% em termos homólogos, enquanto em relação ao trimestre anterior o crescimento foi de 5,6%, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, as actividades de alojamento e restauração, com um aumento de 18,6%, e as de informação e comunicação, que cresceram 14,8%, foram as que mais contribuíram positivamente.

O índice agregado foi impulsionado sobretudo pelas actividades de alojamento e restauração, que contribuíram com 3,8 pontos percentuais (p.p.) para a variação positiva, e pelas actividades de informação e comunicação, com 0,6 p.p.

Por outro lado, o INE avança que as restantes secções apresentaram uma contribuição negativa de 0,9 p.p., mostrando uma performance desigual entre os diferentes subsectores.

No que diz respeito ao emprego, os índices relativos aos serviços demonstraram um aumento homólogo de 2,9% para o trabalho a tempo integral e de 3,2% para o total de empregos no sector. Já o índice de remunerações brutas cresceu 5,2% em termos homólogos e registou uma variação trimestral de 1,6%, evidenciando uma melhoria nas condições salariais.