Sector de serviços cresce no quarto trimestre de 2024

Os Indicadores de Actividade do Sector de Serviços revelaram que o índice de volume de negócios registou, no quarto trimestre de 2024, uma variação homóloga nominal de 6,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, os índices de emprego a tempo integral e total registaram taxas de variação homólogas de 4,1% e 3,3%, respectivamente. Já o índice de remunerações brutas registou uma taxa de variação homóloga de 6,6%.

Os principais resultados apontam que os índices de volume de negócios nos serviços cresceram, em termos homólogos e trimestrais, 6,6% e 15,2%, respectivamente.

As secções de alojamento e restauração (restaurantes e similares) e actividades de informação e comunicação foram as que mais contribuíram para a variação do índice agregado, com 5,0 p.p. e 1,1 p.p., impulsionadas por variações de 23,1% e 20,2%, respectivamente.

O INE informou ainda que as restantes secções tiveram uma contribuição de 0,5 p.p. para a variação do índice.

No que toca ao emprego, os índices de emprego nos serviços a tempo integral e total apresentaram taxas de variação homólogas de 4,1% e 3,3%.

Quanto às remunerações, o índice de remunerações brutas registou um aumento de 6,6% em termos homólogos e de 7,9% em termos trimestrais.