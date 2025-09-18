Serviços de telefonia fixa e móvel registam aumento e acesso internet diminui

Os serviços de telefonia fixa e móvel registaram ligeiro aumento no segundo semestre de 2025, ao passo que, neste mesmo período, houve uma redução no acesso à internet, segundo o Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Electrónicas divulgados, hoje, pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com este documento, no final do mês de Junho de 2025, o Serviço de Telefonia Fixa (STF) registou um ligeiro aumento de 0,12%relativamente ao primeiro trimestre de 2025 e um crescimento de 2%, quando comparado com o trimestre homólogo de 2024.

O relatório constatou que a CV Telecom deteve 99,1 por cento e a Unitel T+ 0,9 por cento das quotas de mercado dos assinantes de telefone fixo.

Referente ao tráfico de voz, no 2º trimestre de 2025, foram gerados cerca de 3,30 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a uma diminuição de 14 por cento em relação ao 1º trimestre de 2025.

Comparado com mesmo período no ano 2024, notou-se uma diminuição de 18% devido à redução de 21% no tráfego nacional e de 22% no internacional de entrada.

No que diz respeito ao Serviço de Telefonia Móvel, o número total de cartões SIM activos foi de 592.769, o que representa um aumento de 1%, em relação ao primeiro trimestre de 2025 e um aumento de 3%, comparado com o período homólogo em 2024. A taxa de penetração nesse período foi de 115% .

A CV Telecom detém 68% e a Unitel T+ 32%, da quota do número total de cartões SIM activos, em Junho de 2025.

No que se refere ao acesso à internet registou-se uma diminuição de 2 pontos percentuais (p.p.) na distribuição do serviço por tecnologia, comparativamente com o primeiro trimestre de 2025 e com o período homólogo de 2024.

Houve também uma redução de diminuiu em cerca de 9% e 1% no segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre de 2025 e ao período homólogo do ano passado.

Esta redução deveu-se a uma diminuição de cerca de 17% nas de Banda Larga Móvel e a um aumento de 2% na Banda Larga Fixa.

Já no que concerne às quotas de mercado por número de assinaturas de acesso à internet, a CV Telecom registou uma redução de 1,p.p, enquanto a Unitel T+ e a Starlink aumentaram em 1,40 p.p. e 0,12 p.p., respectivamente.