​Cabo Verde com 20 participantes na Feira Internacional de Turismo de Madrid

Cabo Verde marcará presença na 41.ª edição da Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que inicia nesta quarta-feira, dia 21, em Madrid, na Espanha, e contará com a participação de 20 representantes.

Numa nota enviada, o Ministério do Turismo e Transportes indica que este ano o arquipélago contará com 20 participantes, dos quais 19 são coexpositores, divididos entre unidades hoteleiras, agências de viagens e instituições públicas.

A mesma fonte referiu que um dos pontos altos da participação de Cabo Verde na feira será a participação de uma delegação da Federação Cabo-verdiana de Futebol, incluindo elementos da equipa técnica e jogadores, no dia 23 de Janeiro para promover a participação da selecção de futebol no Mundial 2026, em que o arquipélago terá como um dos adversários a selecção de Espanha.

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), que coordena a representação dos participantes nacionais no stand situado no Pavilhão 6 do Centro de Exposições IFEMA, conta com uma equipa liderada pelo Presidente do Conselho Directivo, Jair Fernandes, pela Administradora Executiva, Vânia Rodrigues, e pelo Diretor de Marketing e Promoção Turística, Hélder Cardoso.

A comitiva integra ainda os técnicos da instituição Carla Évora e Tiago Nascimento, acompanhados pela técnica da Direção-Geral da Economia Aérea, Gilda Andrade.

A FITUR 2026 decorre até ao dia 25 deste mês e tem o México como país parceiro oficial.

Entre os dias 24 e 25, haverá actividades culturais, como música ao vivo e degustações de produtos da gastronomia cabo-verdiana. “Com esta participação, pretende-se posicionar o país como um destino turístico competitivo, seguro e sustentável, conferindo maior visibilidade aos produtos turísticos nacionais, expandindo os negócios no mercado internacional e promovendo oportunidades de investimento”.

Durante a feira, o ITCV tem agendadas cerca de duas dezenas de reuniões de trabalho e encontros com instituições e profissionais ligados aos setores do turismo, transportes, comunicação e marketing, entre outros.

O ITCV acredita que o evento será uma excelente ocasião para o processo de apresentação e consolidação da nova marca turística de Cabo Verde e uma oportunidade para estabelecer novos contactos e parcerias institucionais público-privadas, de modo a consolidar os mercados emissores tradicionais e atrair novos investimentos e visitantes.