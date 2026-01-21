Praia/Cidadela: Projecto imobiliário de 38 milhões de dólares aposta na diáspora

​A engenheira Mónica Duarte apresentou esta terça-feira, na cidade da Praia, o projecto imobiliário “DuarGema 2026”, um investimento de 38 milhões de dólares, que visa o desenvolvimento urbano sustentável e fortalecer os laços com a diáspora cabo-verdiana.

Em declarações à imprensa, a mentora referiu que o projecto, que já está em execução na zona de Cidadela, na cidade da Praia, assinala o início de um “novo capítulo” no sector imobiliário em Cabo Verde, destacando-se pela sua abordagem institucional alinhada com as directrizes nacionais de urbanização.

Mónica Duarte explicou que o empreendimento, denominado “Duargema a Casa da Diáspora”, foi concebido para oferecer qualidade de vida e segurança, servindo como um vector estratégico para atrair investidores e residentes retornados.

“O projecto representa uma visão moderna de integração global e desenvolvimento local. A sua localização estratégica, infraestrutura avançada e proposta arquitetónica tornam-no um vector crucial para atrair investidores, residentes retornados e parceiros internacionais”, afirmou a engenheira de 34 anos.

Um dos diferenciais apontados por Mónica Duarte reside na sustentabilidade ambiental e no planeamento a longo prazo. Segundo disse, o condomínio fechado contará com cerca de 80 apartamentos e reserva mais de 40 por cento (%) da sua área total para espaços verdes.

“O que nos motiva é a forma como iniciamos. Temos mais de dois anos a preparar as infraestruturas sustentáveis e só depois de dois anos começamos a construir as vilas”, sublinhou, reforçando o compromisso com a funcionalidade e a modernidade.

O acto de lançamento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, e do ministro das Infraestruturas, Victor Coutinho, que elogiaram a iniciativa, destacando o impacto positivo do projecto para a modernização da capital e para a economia nacional.

De acordo com o cronograma apresentado, as obras do “DuarGema 2026”, um investimento de 38 milhões de dólares (3,6 milhões de contos) têm conclusão prevista para o final de 2027.