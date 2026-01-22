Governo prevê investir mais de 35 milhões de euros na ilha da Boa Vista

Investimento anunciado pelo governo abrange vários domínios da actividade económica, com destaque para a água e saneamento, transportes, energia, turismo, habitação e saúde.

A garantia foi dada pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, na cerimónia de assinatura do acordo ao financiamento do projecto “Sistema de Tratamento de Águas Residuais, Recolha, Distribuição e Irrigação da Ilha da Boa Vista”.

Segundo o governante, trata-se de um pacote de investimentos robusto, estruturado e já com financiamento assegurado, que visa preparar a Boa Vista para um crescimento sustentável e inclusivo.

Referiu que está em curso o projecto da dessalinizadora para a rega, com a construção a encontrar-se na fase inicial e equipamentos já disponíveis na ilha.

Indicou ainda um projecto de extensão e iluminação da pista do aeroporto da Boa Vista, que deverá arrancar ainda este ano. Preve-se um investimento de cerca de 12,7 milhões de euros, a ser realizado através da concessionária Vinci Airports Cabo Verde (VACI), “com grande impacto e alcance para a ilha da Boa Vista”.

O Ministro das Finanças anunciou igualmente o arranque, dentro de dias, na construção da para o norte da Boa Vista, garantindo que todas as condições estão reunidas para o avanço da obra.

No sector da saúde, informou que o bloco cirúrgico da Boa Vista se encontra na fase de montagem dos equipamentos já adquiridos, manifestando a expectativa de que a infraestrutura possa ser inaugurada em breve.

Relativamente à habitação, apontou a existência de vários projectos em curso, incluindo programas de habitação jovem, para famílias menos procedentes e para a classe média, para todas as ilhas e, em particular, para a Boa Vista.

Olavo Correia sublinhou ainda a continuidade dos investimentos na mobilidade aérea, marítima e terrestre, a fim de melhorar a conexão da Boa Vista ao resto do país.

Assegurou um programa vasto de formação e empreendedorismo e de financiamento ao nível da cadeia de valor do turismo, para que se possam criar empregos qualificados e bem remunerados.

O Ministro das Finanças informou que vai arrancar brevemente também com o concurso para a empreitada em relação ao projecto agro-marítimo para a referida ilha. Acrescentou também, que pretendem fazer investimentos para aumentar a capacidade energética da ilha, com instalação de 6 megas para baterias, mais 5 megas em termos de energia renovável.

“Vamos modernizar toda a rede de distribuição e integração no sistema de distribuição de energia, com o sistema de despacho, por forma a que venhamos a ter a mesma tarifa na Boa Vista que é praticada em todas as demais ilhas de Cabo Verde”, assegurou.

No sector do turismo, destacou vários projectos estruturantes, como a requalificação do largo Santa Isabel, orçado em mais de 255 mil contos, em fase de conclusão, e a requalificação da orla marítima de Praia Cabral e Praia de Diante, de quase 500 mil contos, financiados pelo Fundo de Turismo e também pela sociedade.

Sublinhou ainda os efeitos positivos da concessão à Cabo Verde Aeroportos, com a entrada de companhias aéreas low-cost, como a Transavia e a Edelweiss, e a intenção do Governo de continuar a atrair novas ligações aéreas.

“Esta ilha da Boa Vista, pelo seu dinamismo económico e papel estratégico, pelo seu potencial único ao nível do turismo em Cabo Verde, precisa de infraestruturas modernas, resilientes e sustentáveis, que acompanhem o seu crescimento e que potenciem ainda mais o seu crescimento”, ressaltou.

Olavo Correia apelou a toda a equipa envolvida nos projectos, para que actuem com celeridade e eficiência, assegurando uma boa gestão, de modo a que seja possível cumprir o que foi acordado.