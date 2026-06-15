Remunerações brutas aumentaram 6,6% no primeiro trimestre de 2026 – INE

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou hoje que o Índice de Remunerações Brutas registou um aumento homólogo de 6,6% no primeiro trimestre de 2026, enquanto o volume de negócios no sector dos serviços cresceu 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo os Indicadores de Actividade do Sector dos Serviços divulgados pelo INE, o Índice de Volume de Negócios nos Serviços manteve uma evolução positiva face ao primeiro trimestre de 2025. No entanto, em comparação com o trimestre anterior, verificou-se uma diminuição de 3,2%.

Os sectores do Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos e dos Transportes e Armazenagem foram os que mais contribuíram para o crescimento registado. O comércio apresentou uma variação homóloga de 8,5%, contribuindo com 4,4 pontos percentuais para a evolução do índice global, enquanto os transportes e armazenagem cresceram 10,2%, representando um contributo de 1,1 pontos percentuais. As restantes actividades contribuíram com 1,2 pontos percentuais para a variação total observada.

No que se refere ao emprego, os indicadores mostram uma evolução positiva, ainda que moderada. O Índice de Emprego a Tempo Integral registou uma variação homóloga de 0,3%, enquanto o Índice de Emprego Total cresceu 2,3% em comparação com o mesmo período de 2025.

Já o Índice de Remunerações Brutas apresentou um aumento de 6,6% face ao primeiro trimestre do ano anterior, reflectindo uma melhoria dos rendimentos no sector dos serviços. Contudo, quando comparado com o quarto trimestre de 2025, o indicador registou uma redução de 0,9%.