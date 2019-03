Porque o tomateiro adoece? O agente invisível causador de grandes perdas(II)

Como foi adiantado no artigo anterior, nemátodos que se alimentam de plantas foram encontrados nas raízes de tomateiro em Cabo Verde. Eles representam dois grupos de espécies. O primeiro grupo de vermes causa o aparecimento de caroços bem visíveis nas raízes, designados por galhas. Essas galhas são formadas como resultado da alimentação e do crescimento dentro da raiz de nemátodos, geralmente chamados de nemátodo das galhas. De ressaltar que esses nemátodos podem se alimentar de 3 mil espécies de plantas. Causam perdas nos rendimentos de tomate até cerca de 21%. A espécie detetada nas raízes é um dos nemátodos mais frequentes nesse grupo presente na zona de clima tropical.

O segundo grupo de vermes detetados são nemátodos de lesões radiculares. Eles causam numerosas feridas superficiais que levam à morte de tecidos em raízes infetadas. Eles danificam as raízes a tal ponto que elas não são capazes de conduzir água e nutrir a planta adequadamente. Essas feridas são uma porta aberta para patógenos de plantas tais como bactérias ou fungos, que habitam o solo em abundância e aproveitam a oportunidade para entrar na planta através de lesões e causar doenças. Devido à grande variedade de plantas hospedeiras e ocorrência em todas as zonas climáticas, elas representam uma ameaça muito grande para culturas. Durante a pesquisa desenvolvida, foram identificadas duas espécies de nemátodos deste grupo. Uma delas é uma espécie amplamente disseminada, cuja ocorrência não foi detetada apenas na Antártida. A outra ocorre principalmente na zona climática tropical e subtropical.

Sintomas de ataque de nemátodos no sistema radicular também são observados na parte aérea das plantas, nos mesmos moldes como foi descrito no artigo anterior.

A identificação correta dos causadores de problemas e o conhecimento sobre a biologia deles é crucial para a proteção efetiva das plantas.

É difícil controlar nemátodos. Por serem invisíveis a olho nu, os agricultores muitas vezes não percebem a presença deles e os sintomas observados nas plantas são facilmente confundidos com sintomas causados, por exemplo, por deficiência nutricional.

Existem muitos métodos de proteção vegetal contra nemátodos que se alimentam de plantas. De entre as mais comuns destaca-se o cultivo de espécies tolerantes, de espécies resistentes ao ataque desses vermes, a rotação de culturas e o uso de tratamentos agrotécnicos como a solarização do solo e o recurso aos produtos químicos e extratos naturais inibidores do desenvolvimento dessas pragas.

Na proteção vegetal efetiva, a identificação correta de agentes causadores de problemas e o conhecimento sobre sua biologia desempenham um papel fundamental.

Com base em publicações científicas recentes sobre nemátodos de Cabo Verde (listadas no final do artigo), pode-se concluir que numerosas espécies de nemátodos atacam simultaneamente uma determinada cultura (neste caso o tomateiro). Numa estratégia eficaz de combate é necessário, portanto, integrar métodos eficazes na redução do número de todas as espécies que se encontram num determinado campo agrícola.

A maioria das espécies de nemátodos que se alimentam de plantas possui numerosos hospedeiros. Por exemplo, os representantes das espécies, objeto principal das publicações mencionadas atacam, além do tomateiro, muitas outras culturas tais como: batata comum, batata doce, mandioca, milho, pimentão, repolho, cebola, espinafre, algumas espécies de feijão, amendoim (mancara), melancia, ananás, tabaco e cana-de-açúcar. Eles também prejudicam o sistema radicular da mangueira, papaeira, cafeeiro, tamareira, coqueiro, árvores cítricas e florestais. É inútil combater nemátodos apenas numa parcela, quando as plantas hospedeiras existem ou são cultivadas em parcelas vizinhas.

Portanto, cuidando da saúde das plantas cultivadas, uma abordagem completa ou holística deve ser levada em conta. Isso significa diagnosticar o problema e, com base nisso, desenvolver uma estratégia otimizada de intervenção baseada na aplicação simultânea de métodos mais adequados à proteção de uma determinada cultura. Porque apenas a escolha de táticas certas permitirá reduzir as doenças ao nível sustentável pelas plantas.

Recorrendo à ajuda qualificada de técnicos do Ministério da Agricultura, vale a pena investir na proteção integrada de plantas.

Informações sobre os métodos de controlo de nemátodos podem ser encontradas no próximo número deste jornal.

Raízes de tomateiro atacadas por nemátodos com galhas características visíveis sob o microscópio

Beata Wasilewska-Nascimento1 Łukasz Flis2 Grażyna Winiszewska2 1 Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Poland 2 Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Poland

