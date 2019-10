Japão vai colaborar com NASA para estação espacial próxima da Lua

O governo de Shinzo Abe aceitou a recomendação da agência espacial japonesa de unir forças com a NASA.

O governo japonês aceitou a recomendação emitida pela agência espacial japonesa JAXA e auxiliará a NASA na construção de uma estação espacial próxima da Lua, um projecto de nome Lunar Gateway.

A estação espacial em questão servirá de casa para os astronautas em órbita lunar, com a agência espacial japonesa a colaborar com a “oferta de cooperação técnica para a construção”. O objectivo desta estação será acelerar a exploração da Lua e servir de base para futuras incursões a ao satélite natural, assim como lançamento de missões a Marte.

Conta o The Japan Times que o Japão junta-se assim à Austrália na colaboração com a NASA para a concretização do projecto, sendo de esperar que a agência espacial europeia, a ESA, também venha a confirmar a participação.