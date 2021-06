NASA anuncia duas missões a Vénus

A agência norte-americana diz que concederá cerca de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento de cada missão.

A NASA anunciou, na passada sexta-feira, que vai lançar duas missões a Vénus entre 2028 e 2030 para estudar as características atmosféricas e geológicas deste planeta irmão da Terra e entender assim melhor qual a razão para os dois planetas serem tão diferentes. A agência norte-americana, citada pelo jornal Público, diz que concederá cerca de 500 milhões de dólares para o desenvolvimento de cada missão – são elas a DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging) e a VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography and Spectroscopy).

ADAVINCI+ medirá a composição da densa atmosfera de Vénus para se entender melhor como é que evoluiu. Já a VERITAS mapeará a superfície do planeta a partir da sua órbita para ajudar a determinar a sua história geológica, revelou a NASA.

Da DAVINCI+, que consiste num veículo espacial e uma sonda, espera-se que cheguem as primeiras imagens de alta resolução de características geológicas únicas em Vénus, as chamadas “tesserae”.

Vénus é um planeta vizinho da Terra e o segundo planeta mais próximo do nosso Sol. Vénus é semelhante em estrutura, embora ligeiramente mais pequeno que nosso planeta, e é muito mais quente. Tem uma atmosfera tóxica que consiste sobretudo em dióxido de carbono com nuvens com gotículas de ácido sulfúrico. A consequência é um efeito de estufa descontrolado que queima a superfície de Vénus em temperaturas de até 471 graus Celsius – quente o suficiente para derreter chumbo. O “ar” em Vénus é tão denso e pressurizado que se comporta mais como um fluido do que como um gás perto da superfície.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1019 de 9 de Junho de 2021.