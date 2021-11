Pfizer testa no Brasil o Paxlovid, medicamento que pode reduzir hospitalizações e mortes por covid-19

Resultados preliminares indicam que o medicamento diminui em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver a doença de forma grave.

A farmacêutica norte-americana Pfizer iniciou no Brasil estudos clínicos do Paxlovid, um fármaco experimental em formato de pílula destinado ao tratamento contra a covid-19.

Resultados preliminares demonstraram que o Paxlovid diminui em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos com risco de desenvolver a doença de forma grave e deve ser administrado logo após o aparecimento dos sintomas.

No Brasil, os estudos decorrem em 29 centros de investigação, segundo a Pfizer.

Em algumas cidades brasileiras, os estudos já começaram em Outubro passado, mas noutras, como Campinas, começarão na quinta-feira.

Segundo a Pfizer, o Paxlovid deve ser ingerido duas vezes ao dia, por cinco dias, a partir do terceiro dia do surgimento de sintomas de covid-19. O tratamento com o Paxlovid também requer a ingestão de outro remédio, o Ritonavir.

“Nesses estudos, o fármaco é co-administrado com uma baixa dose do Ritonavir, um anti-retroviral utilizado em tratamento de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana” (VIH), informou a farmacêutica.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1042 de 17 de Novembro de 2021.