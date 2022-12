Síndrome da pessoa rígida. Em que consiste a doença de Céline Dion?

Céline Dion revelou que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, um distúrbio neurológico raro com características de uma doença autoimune.

No seu Instagram, a cantora franco-canadiana de 54 anos revelou o diagnóstico aos fãs.

“Há muito tempo que estou a lidar com problemas de saúde e tem sido muito difícil para mim enfrentar estes desafios e falar sobre tudo o que tenho passado.”

“Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida, que afecta cerca de uma em um milhão de pessoas. Enquanto ainda estamos a aprender sobre esta condição rara, agora sabemos que é isso que está a causar todos os espasmos que tenho”, disse no vídeo publicado.

Na sequência, a artista explicou que a condição afecta a sua capacidade de fazer as suas actividades básicas como andar e cantar, e por isso os espetáculos planeados no Reino Unido e na Europa no próximo ano estão oficialmente cancelados.

“Estou a trabalhar muito com o meu terapeuta de medicina desportiva todos os dias para recuperar a minha força e a minha capacidade de desempenho novamente, mas tenho que admitir que tem sido uma luta“, disse a cantora, citada pelo zap.aeiou.pt, que agradeceu o apoio dos fãs.

O que é a síndrome da pessoa rígida?

A síndrome da pessoa rígida, no passado chamada de “síndrome do homem rígido”, é um quadro neurológico que acomete o sistema nervoso central e provoca alterações neuromusculares.

“A doença tem um caráter autoimune, ou seja, ela faz com que algumas células do próprio corpo ataquem outras células saudáveis“, diz Gustavo Franklin, neurologista do Hospital Marcelino Champagnat, citado pela mesma fonte.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1098 de 14 de Dezembro de 2022.