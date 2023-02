Júpiter bate recorde com maior número de luas

Um astrónomo do Carnegie Institution for Science, de nome Scott Shepard, partilhou observações sobre as luas de Júpiter onde revela ter descoberto 12 novos satélites naturais do maior planeta do nosso Sistema Solar.

De acordo com o site Sky and Telescope, isto faz com que Júpiter tenha agora 92 luas, mais do que as 83 luas de Saturno e que era, até aqui, o planeta do Sistema Solar com maior número de satélites naturais. Agora, esse “trono” passou a ser ocupado por Júpiter. Note-se que o verdadeiro número de luas de Júpiter pode ser ainda maior do que o conhecido, uma vez que a luminosidade do planeta pode tornar mais complicada a observação de satélites de menores dimensões.

