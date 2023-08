Um ingrediente que está na sua cozinha pode reduzir em 28% o risco de morte por demência

A pesquisa descobriu uma correlação entre o consumo diário de azeite e uma redução de 28% no risco de morte por demência.

Um estudo ainda sem revisão por pares – e cujos resultados preliminares foram apresentados no NUTRITION 2023, a principal reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição – sugere que o azeite pode ajudar a reduzir o risco de morte por demência.

“O nosso estudo reforça as orientações dietéticas que recomendam óleos vegetais, como o azeite, e sugere que essas recomendações apoiam não só a saúde do coração, mas possivelmente também a saúde do cérebro“, explica a co-autora Anne-Julie Tessier, citada pelo zap.aeiou.pt.

Os parâmetros do estudo são únicos, já que é o primeiro a examinar a relação entre a alimentação e a morte relacionada com a demência. Os cientistas analisaram questionários dietéticos e registos de morte de mais de 90 000 norte-americanos ao longo de três décadas, período durante o qual 4749 participantes do estudo morreram de demência, explica o SciTech Daily.

Os resultados indicaram que quem consumiu mais de meia colher de sopa de azeite por dia tinha um risco 28% menor de morrer de demência em comparação com aqueles que nunca ou raramente consumiam azeite.

Além disso, a substituição de apenas uma colher de chá de margarina ou maionese pela mesma quantidade de azeite por dia estava associada a um risco entre 8% e 14% menor de morte por demência.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1131 de 2 de Agosto de 2023.