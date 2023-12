União Europeia chega a consenso para reforçar cibersegurança

A União Europeia (UE) chegou hoje a consenso sobre o reforço da cibersegurança, para fazer dos 27 países com maior resiliência e capacidade de reagir a ameaças cibernéticas.

Em comunicado, o Conselho da UE anunciou que há hoje uma "posição comum" entre os Estados-membros para "fortalecer a solidariedade da UE e capacidade de detectar, preparar e responder a ameaças e incidentes de cibersegurança".

"O acordo hoje alcançado é mais uma etapa para melhorar a nossa resiliência cibernética [...], vai possibilitar a cada Estado-membro recuperar de grandes ciberataques e ameaças deste tipo com eficácia", considerou o ministro espanhol para a transformação digital, José Luis Escrivá, citado na nota divulgada.

Espanha está com a presidência rotativa do Conselho da UE até ao final de dezembro.

Os principais objectivos desta legislação são melhorar as capacidades de detecção e vigilância de ameaças cibernéticas, reforçar as capacidades de resistência a ciberataques por parte de infra-estruturas críticas em cada país da UE, nomeadamente, hospitais e serviços públicos.

Os 27 também querem que haja uma estratégia concertada para que os cidadãos e as empresas consigam utilizar o ciberespaço em segurança.

Para isso, está proposta a criação de uma infra-estrutura responsável pela cibersegurança, pan-europeia na edificação, composta por organizações de vários países da UE, que utilizará "tecnologia de última geração, como inteligência artificial e análise de dados avançada, para detectar e partilhar avisos atempados a autoridades relevantes sobre ameaças cibernéticas e incidentes".

Em simultâneo, e por sugestão da Comissão Europeia e das autoridades nacionais, a agência de cibersegurança da UE vai trabalhar em relatórios para divulgação das principais ameaças, com periodicidade ainda a decidir.

Com este consenso no Conselho da UE, a próxima presidência rotativa, a belga, que vai começar em Janeiro, vai começar as negociações para finalizar a legislação.