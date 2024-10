Nobel da Medicina entregue a Victor Ambros e Gary Ruvkun

Cientistas foram premiados com Nobel da Fisiologia e Medicina pela descoberta da molécula de microRNA, responsável por regular a expressão das células no nosso organismo. Anuncio foi feito na manhã desta segunda-feira na Suécia

Os galardoados foram distinguidos pela descoberta do microRNA e pelo seu papel na regulação pós-transcricional dos genes.

O comité Nobel distinguiu a identificação de um novo mecanismo de regulação das células, as modificações pós-transcricionais, ao nível microRNA para permitir a formação das proteínas necessárias para executar as várias funções no organismo. Apesar do nome, a descoberta não tem qualquer associação com a última geração de vacinas que a humanidade ficou a conhecer durante a pandemia.

O passo em frente dado no conhecimento por Victor Ambros e Gary Ruvkun ainda não tem uma aplicação imediata identificada, mas é muito promissora. Segundo o comité Nobel, a descoberta é importante para saber mais sobre o desenvolvimento embrionário, a fisiologia humana e até os tumores. E, neste caso, de uma forma muito direta de entender: os tumores usam redes de microRNA para crescerem.